Штутгарт - РБ Лейпциг 15 Января прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Доменико Тедеско
|Марко Курт
История личных встреч
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 0
|25.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 3
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0
|11.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 0
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 0