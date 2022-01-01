Ювентус - Удинезе 15 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
15 января 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Удинезе, которое состоится 15 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 2
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|4 : 1
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 1
|08.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|4 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 6