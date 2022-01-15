ПСЖ - Брест 15 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
15 января 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 15 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Брест
Брест
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 2
|06.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 1
|21.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 3
|28.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|11.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|24.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 2