Спортинг Хихон - Кадис 15 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 30000
15 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Кадис, которое состоится 15 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Давид Гальего
История личных встреч
|21.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|01.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 14
|3 : 1
|08.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|1 : 0
|21.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|0 : 0
|22.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|0 : 0
|19.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|0 : 3