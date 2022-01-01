Жирона - Райо Вальекано 15 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
15 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 15 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Андони Ираола
История личных встреч
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|2 : 1
|14.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 18
|0 : 0
|05.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 0
|08.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|3 : 1
|01.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 2
|27.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|01.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|1 : 3
|22.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|1 : 0