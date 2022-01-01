Бенфика - Морейренсе 15 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Морейренсе, которое состоится 15 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Рикарду Са Пинту
История личных встреч
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 1
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 0
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 2
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 4
|02.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 3
|13.05.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|1 : 0
|07.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|0 : 1