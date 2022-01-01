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Сан-Антонио Спёрс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
15 января 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 15 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
06.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс101 : 125Кливленд Кавальерс
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 116Сан-Антонио Спёрс
09.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс132 : 129Сан-Антонио Спёрс
13.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 117Кливленд Кавальерс
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс90 : 112Сан-Антонио Спёрс
29.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс116 : 110Кливленд Кавальерс
25.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс94 : 110Сан-Антонио Спёрс
24.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс114 : 102Кливленд Кавальерс
28.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 74Кливленд Кавальерс
22.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 118 ОТСан-Антонио Спёрс

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