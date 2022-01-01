Сан-Антонио Спёрс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
15 января 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 15 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Грег Попович
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|06.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 125
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 116
|09.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 129
|13.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 117
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 112
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 110
|25.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 110
|24.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 102
|28.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 74
|22.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 118 ОТ