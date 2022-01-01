Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс 15 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
15 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс, которое состоится 15 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Андре Туриньи
История личных встреч
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|7 : 1
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|1 : 7