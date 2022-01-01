Бостон Брюинз - Нэшвилл Предаторз 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 15 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Джон Хайнс
История личных встреч
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|22.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|05.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|29.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|19.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0