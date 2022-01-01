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Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 15 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
15 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 15 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
Канада Лэйн Ламберт (и.о.)
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Нью-Йорк Айлендерс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Вашингтон Кэпиталз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 БВашингтон Кэпиталз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 0Вашингтон Кэпиталз
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 4Вашингтон Кэпиталз
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
21.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Вашингтон Кэпиталз0 : 4Нью-Йорк Айлендерс
19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Айлендерс2 : 3Вашингтон Кэпиталз

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