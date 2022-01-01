Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
15 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 15 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Лэйн Ламберт (и.о.)
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|21.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|0 : 4
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 3