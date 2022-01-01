Миллуолл - Ноттингем Форест 15 Января прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Гари Роуэтт
|Стивен Купер
|Стивен Рид
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|3 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 1
|06.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|0 : 3
|06.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 2
|29.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 0
|03.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|2 : 2
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 0
|04.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 0
|23.08.2016
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2