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Миллуолл - Ноттингем Форест 15 Января прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Миллуолл Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Ноттингем Форест, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
АнглияГари Роуэтт
УэльсСтивен Купер
ИрландияСтивен Рид
История личных встреч
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 9Ноттингем Форест1 : 1Миллуолл
16.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 24Ноттингем Форест3 : 1Миллуолл
19.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 20Миллуолл1 : 1Ноттингем Форест
06.03.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 37Ноттингем Форест0 : 3Миллуолл
06.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 20Миллуолл2 : 2Ноттингем Форест
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 25Миллуолл1 : 0Ноттингем Форест
03.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 11Ноттингем Форест2 : 2Миллуолл
30.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 39Миллуолл2 : 0Ноттингем Форест
04.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 1Ноттингем Форест1 : 0Миллуолл
23.08.2016Англия - Кубок лиги2-й раундМиллуолл1 : 2Ноттингем Форест

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