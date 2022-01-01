Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед 15 Января прямая трансляция
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Уэйн Марк Руни
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|3 : 1
|20.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|2 : 1
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|3 : 1