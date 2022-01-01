Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион 15 Января прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Валерьен Исмаэль
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|24.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|2 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|2 : 2
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|0 : 2
|19.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 3
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|7 : 1
|04.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 4
|20.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 2
|16.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|26.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2