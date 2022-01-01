Фулхэм - Бристоль Сити 15 Января прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бристоль Сити, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Марку Силва
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|1 : 1
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 2
|21.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 1
|31.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|0 : 2
|22.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|0 : 2
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|0 : 4
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|12.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|1 : 2