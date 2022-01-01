Барнсли - Блэкпул 15 Января прямая трансляция
Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Блэкпул, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барнсли
Барнсли
Блэкпул
Блэкпул
Главные тренеры
|Поя Асбаги
|Нил Критчли
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|27.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 45
|2 : 1
|22.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 23
|0 : 1
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 2 ДВ
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|28.12.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 24
|4 : 2
|19.09.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 8
|1 : 1
|18.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 26
|2 : 0
|10.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 2
|1 : 0