Лутон Таун - Борнмут 15 Января прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
15 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Борнмут, которое состоится 15 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Скотт Паркер
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|2 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|0 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0