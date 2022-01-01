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Арминия - Гройтер Фюрт 16 Января прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
16 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Арминия Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Гройтер Фюрт, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Штефан Лайтль
История личных встреч
21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Гройтер Фюрт1 : 1Арминия
15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Гройтер Фюрт2 : 4Арминия
31.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Арминия2 : 2Гройтер Фюрт
31.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 27 Гройтер Фюрт2 : 2Арминия
20.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 10 Арминия2 : 3Гройтер Фюрт
24.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Арминия0 : 0Гройтер Фюрт
06.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Гройтер Фюрт1 : 2Арминия
29.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Арминия1 : 1Гройтер Фюрт
25.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Гройтер Фюрт2 : 1Арминия
24.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Арминия4 : 2Гройтер Фюрт

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