Арминия - Гройтер Фюрт 16 Января прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
16 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Гройтер Фюрт, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|2 : 4
|31.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 27
|2 : 2
|20.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 10
|2 : 3
|24.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
|06.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
|29.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|25.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|24.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|4 : 2