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Марсель - Лилль 16 Января прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
Марсель Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль2 : 0Марсель
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Марсель1 : 1Лилль
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль1 : 2Марсель
02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Марсель2 : 1Лилль
25.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Марсель1 : 2Лилль
30.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лилль3 : 0Марсель
21.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель5 : 1Лилль
29.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль0 : 1Марсель
17.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 30 Лилль0 : 0Марсель

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