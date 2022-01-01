Марсель - Лилль 16 Января прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 16 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|25.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|5 : 1
|29.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|17.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 0