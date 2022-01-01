Белененсеш - Порту 16 Января прямая трансляция
Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
16 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белененсеш - Порту, которое состоится 16 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Оэйраш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|08.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 0
|04.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|5 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 1
|31.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 0
|30.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 3
|1 : 2
|24.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 0
|19.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 3
|02.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0