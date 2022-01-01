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Белененсеш - Порту 16 Января прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
16 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
Белененсеш Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белененсеш - Порту, которое состоится 16 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Оэйраш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
08.08.2021 Португалия - Примейра Тур 1 Порту2 : 0Белененсеш
19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Порту4 : 0Белененсеш
04.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Белененсеш0 : 0Порту
05.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Порту5 : 0Белененсеш
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Белененсеш1 : 1Порту
31.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Порту3 : 0Белененсеш
30.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Белененсеш1 : 2Порту
24.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 0Белененсеш
19.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш2 : 3Порту
02.04.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш2 : 0Порту

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