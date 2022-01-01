Фиорентина - Дженоа 17 Января прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 января 2022, понедельник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 17 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 3
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 3