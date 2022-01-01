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Фиорентина - Дженоа 17 Января прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 января 2022, понедельник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Фиорентина Дженоа

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 17 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
18.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Дженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Дженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Фиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Фиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 1Фиорентина
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Фиорентина0 : 0Дженоа
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Дженоа0 : 0Фиорентина
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Дженоа2 : 3Фиорентина
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Фиорентина0 : 0Дженоа
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Фиорентина3 : 3Дженоа

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