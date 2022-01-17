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Зенит - ЦСКА прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
17 января 2022, понедельник. 20:00 МСК. Единая лига ВТБ, Регулярный чемпионат
Зенит ЦСКА

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - ЦСКА, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Единая лига ВТБ, Регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Испания Хавьер Паскуаль
Греция Димитрис Итудис
История личных встреч
12.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 ЦСКА77 : 67Зенит
19.09.2021 Суперкубок Единой лиги ВТБ Финал ЦСКА81 : 73Зенит
24.05.2021 Единая лига ВТБ 1/2 финала ЦСКА85 : 71Зенит
22.05.2021 Единая лига ВТБ 1/2 финала ЦСКА96 : 82Зенит
19.05.2021 Единая лига ВТБ 1/2 финала Зенит107 : 104 ОТЦСКА
17.05.2021 Единая лига ВТБ 1/2 финала Зенит73 : 78ЦСКА
05.04.2021 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Зенит81 : 77ЦСКА
30.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 31 Зенит74 : 86ЦСКА
13.02.2021 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА71 : 74Зенит
18.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 ЦСКА83 : 65Зенит

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