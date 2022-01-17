Зенит - ЦСКА прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
17 января 2022, понедельник. 20:00 МСК. Единая лига ВТБ, Регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - ЦСКА, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Единая лига ВТБ, Регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Хавьер Паскуаль
|Димитрис Итудис
История личных встреч
|12.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|77 : 67
|19.09.2021
|Суперкубок Единой лиги ВТБ
|Финал
|81 : 73
|24.05.2021
|Единая лига ВТБ
|1/2 финала
|85 : 71
|22.05.2021
|Единая лига ВТБ
|1/2 финала
|96 : 82
|19.05.2021
|Единая лига ВТБ
|1/2 финала
|107 : 104 ОТ
|17.05.2021
|Единая лига ВТБ
|1/2 финала
|73 : 78
|05.04.2021
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|81 : 77
|30.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 31
|74 : 86
|13.02.2021
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|71 : 74
|18.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|83 : 65