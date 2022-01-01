Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 17 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
7
|1
|защ
|Энтони Эдвардс
9
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
2
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
11
|5
|защ
|Малик Бисли
9
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
0
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
10
|9
|защ
|Леандро Больмаро
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
0
|11
|фор
|Наз Рид
7
|12
|фор
|Торин Принс
0
|13
|фор
|Натан Найт
0
|20
|защ
|Джош Окоги
0
|22
|защ
|Патрик Беверли
10
|25
|защ
|Маккинли Райт
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
26
|Очки
|0
|фор
|Жонатан Куминга
14
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
0
|1
|защ
|Дэмион Ли
7
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
18
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
4
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
6
|9
|лёг
|Андре Игуодала
0
|11
|защ
|Клэй Томпсон
10
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
10
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
0
|30
|раз
|Стефен Карри
0
|32
|лёг
|Отто Портер
12
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
|Стив Керр
История личных встреч
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 110
|30.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 111
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 108
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 84
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 119
|30.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 130 ОТ
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 117
|11.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108