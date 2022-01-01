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Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 17 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
0СШАразД'Анджело Расселл
7
1СШАзащЭнтони Эдвардс
9
3СШАфорДжейден Макдэниелс
2
4СШАзащДжейлен Ноуэлл
11
5СШАзащМалик Бисли
9
6СШАзащДжордан Маклафлин
0
8СШАфорДжарред Вандербилт
10
9АргентиназащЛеандро Больмаро
0
10СШАзащДжейк Лейман
0
11СШАфорНаз Рид
7
12СШАфорТорин Принс
0
13СШАфорНатан Найт
0
20НигериязащДжош Окоги
0
22СШАзащПатрик Беверли
10
25СШАзащМаккинли Райт
0
32Доминиканская РеспубликаценКарл-Энтони Таунс
26
Очки
0КонгофорЖонатан Куминга
14
0СШАзащГэри Пэйтон II
0
1СШАзащДэмион Ли
7
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
18
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
4
8СербиялёгНеманья Бьелица
6
9СШАлёгАндре Игуодала
0
11СШАзащКлэй Томпсон
10
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
10
23СШАфорДрэймонд Грин
0
30СШАразСтефен Карри
0
32СШАлёгОтто Портер
12
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
СШАСтив Керр
История личных встреч
11.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз123 : 110Миннесота Тимбервулвз
30.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз126 : 114Голден Стэйт Уорриорз
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз123 : 111Миннесота Тимбервулвз
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз130 : 108Миннесота Тимбервулвз
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз99 : 84Голден Стэйт Уорриорз
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз113 : 104Миннесота Тимбервулвз
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз125 : 119Голден Стэйт Уорриорз
30.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз131 : 130 ОТГолден Стэйт Уорриорз
20.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 117Голден Стэйт Уорриорз
11.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 108Миннесота Тимбервулвз

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