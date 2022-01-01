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Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Джей Би Бикерстафф
Канада Стив Нэш
История личных встреч
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 117Бруклин Нетс
18.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 99Кливленд Кавальерс
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс123 : 109Кливленд Кавальерс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс125 : 113Бруклин Нетс
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс147 : 135Бруклин Нетс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс106 : 108Бруклин Нетс
07.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс113 : 107Кливленд Кавальерс
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс139 : 148 ОТБруклин Нетс
04.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс97 : 99Кливленд Кавальерс
25.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс86 : 102Бруклин Нетс

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