Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Стив Нэш
История личных встреч
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 117
|18.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 109
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 113
|21.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|147 : 135
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 108
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 148 ОТ
|04.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 99
|25.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 102