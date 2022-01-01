Мемфис Гриззлиз - Чикаго Буллз прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Чикаго Буллз, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Билли Донован
История личных встреч
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 126
|13.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 90
|05.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 99
|26.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 110
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 109
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 110
|16.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 111
|08.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 110
|16.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 98
|16.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 108