Свернуть список

Мемфис Гриззлиз - Чикаго Буллз прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
17 января 2022, понедельник. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Чикаго Буллз, которое состоится 17 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
США Тейлор Дженкинс
США Билли Донован
История личных встреч
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз115 : 126Мемфис Гриззлиз
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз101 : 90Чикаго Буллз
05.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 99Мемфис Гриззлиз
26.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз102 : 110Чикаго Буллз
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз107 : 109Чикаго Буллз
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз122 : 110Мемфис Гриззлиз
16.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз110 : 111Чикаго Буллз
08.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз119 : 110Мемфис Гриззлиз
16.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз91 : 98Мемфис Гриззлиз
16.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз104 : 108Чикаго Буллз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close