Лацио - Удинезе 18 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
18 января 2022, вторник. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэле Минелли (Варезе, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 18 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 3
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 0
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|17.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 2
|24.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 0
|26.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 0