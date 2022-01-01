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Лацио - Удинезе 18 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
18 января 2022, вторник. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэле Минелли (Варезе, Италия);
Лацио Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 18 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияГабриэле Чоффи
История личных встреч
02.12.2021Италия - Серия АТур 15Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021Италия - Серия АТур 28Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020Италия - Серия АТур 9Лацио1 : 3Удинезе
15.07.2020Италия - Серия АТур 33Удинезе0 : 0Лацио
01.12.2019Италия - Серия АТур 14Лацио3 : 0Удинезе
17.04.2019Италия - Серия АТур 25Лацио2 : 0Удинезе
26.09.2018Италия - Серия АТур 6Удинезе1 : 2Лацио
08.04.2018Италия - Серия АТур 31Удинезе1 : 2Лацио
24.01.2018Италия - Серия АТур 12Лацио3 : 0Удинезе
26.02.2017Италия - Серия АТур 26Лацио1 : 0Удинезе

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