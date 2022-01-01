Свернуть список

Ювентус - Сампдория 18 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
18 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Ювентус Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сампдория, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
26.09.2021Италия - Серия АТур 6Ювентус3 : 2Сампдория
30.01.2021Италия - Серия АТур 20Сампдория0 : 2Ювентус
20.09.2020Италия - Серия АТур 1Ювентус3 : 0Сампдория
26.07.2020Италия - Серия АТур 36Ювентус2 : 0Сампдория
18.12.2019Италия - Серия АТур 17Сампдория1 : 2Ювентус
26.05.2019Италия - Серия АТур 38Сампдория2 : 0Ювентус
29.12.2018Италия - Серия АТур 19Ювентус2 : 1Сампдория
15.04.2018Италия - Серия АТур 32Ювентус3 : 0Сампдория
19.11.2017Италия - Серия АТур 13Сампдория3 : 2Ювентус
19.03.2017Италия - Серия АТур 29Сампдория0 : 1Ювентус

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close