Ювентус - Сампдория 18 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
18 января 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сампдория, которое состоится 18 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|18.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
|19.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|3 : 2
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1