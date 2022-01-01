Санкт-Паули - Боруссия Д 18 Января прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия Д, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Тимо Шульц
|Марко Розе
История личных встреч
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|25.09.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 3