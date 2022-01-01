Свернуть список

Санкт-Паули - Боруссия Д 18 Января прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Санкт-Паули Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия Д, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
ГерманияТимо Шульц
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
28.10.2014Кубок Германии2-й раундСанкт-Паули0 : 3Боруссия Д
19.02.2011Германия - БундеслигаТур 23Боруссия Д2 : 0Санкт-Паули
25.09.2010Германия - БундеслигаТур 6Санкт-Паули1 : 3Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close