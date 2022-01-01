Зимбабве - Гвинея 18 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
18 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - Гвинея, которое состоится 18 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зимбабве
Гвинея
Главные тренеры
|Норман Мапеза
|Каба Диавара
История личных встреч
|16.06.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа G. Тур 5
|1 : 0
|03.06.2012
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа G. Тур 1
|0 : 1