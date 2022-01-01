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Зимбабве - Гвинея 18 Января прямая трансляция

Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
18 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
Зимбабве Гвинея

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - Гвинея, которое состоится 18 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зимбабве
Гвинея
Главные тренеры
ЗимбабвеНорман Мапеза
ГвинеяКаба Диавара
История личных встреч
16.06.2013ЧМ-2014 - АфрикаГруппа G. Тур 5Гвинея1 : 0Зимбабве
03.06.2012ЧМ-2014 - АфрикаГруппа G. Тур 1Зимбабве0 : 1Гвинея

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