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Сассуоло - Кальяри 19 Января прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
19 января 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Сассуоло Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Кальяри, которое состоится 19 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияВальтер Маццарри
История личных встреч
21.11.2021Италия - Серия АТур 13Сассуоло2 : 2Кальяри
31.01.2021Италия - Серия АТур 20Кальяри1 : 1Сассуоло
20.09.2020Италия - Серия АТур 1Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020Италия - Серия АТур 34Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019Италия - Серия АТур 15Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019Италия - Серия АТур 21Сассуоло3 : 0Кальяри
26.08.2018Италия - Серия АТур 2Кальяри2 : 2Сассуоло
11.02.2018Италия - Серия АТур 24Сассуоло0 : 0Кальяри
20.09.2017Италия - Серия АТур 5Кальяри0 : 1Сассуоло
21.05.2017Италия - Серия АТур 37Сассуоло6 : 2Кальяри

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