Сассуоло - Кальяри 19 Января прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
19 января 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Кальяри, которое состоится 19 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|6 : 2