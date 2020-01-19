Интер М - Эмполи 19 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 2
|07.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|31.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 38
|4 : 3
|17.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|03.02.2008
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0