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Интер М - Эмполи 19 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Интер М Эмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАурелио Андреацолли
История личных встреч
27.10.2021Италия - Серия АТур 10Эмполи0 : 2Интер М
26.05.2019Италия - Серия АТур 38Интер М2 : 1Эмполи
29.12.2018Италия - Серия АТур 19Эмполи0 : 1Интер М
12.02.2017Италия - Серия АТур 24Интер М2 : 0Эмполи
21.09.2016Италия - Серия АТур 5Эмполи0 : 2Интер М
07.05.2016Италия - Серия АТур 37Интер М2 : 1Эмполи
06.01.2016Италия - Серия АТур 18Эмполи0 : 1Интер М
31.05.2015Италия - Серия АТур 38Интер М4 : 3Эмполи
17.01.2015Италия - Серия АТур 19Эмполи0 : 0Интер М
03.02.2008Италия - Серия АТур 21Интер М1 : 0Эмполи

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