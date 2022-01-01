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Ганновер-96 - Боруссия М 19 Января прямая трансляция

Стадион: HDI-Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
19 января 2022, среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Ганновер-96 Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Боруссия М, которое состоится 19 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: HDI-Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
13.04.2019Германия - БундеслигаТур 29Ганновер-960 : 1Боруссия М
25.11.2018Германия - БундеслигаТур 12Боруссия М4 : 1Ганновер-96
24.02.2018Германия - БундеслигаТур 24Ганновер-960 : 1Боруссия М
30.09.2017Германия - БундеслигаТур 7Боруссия М2 : 1Ганновер-96
15.04.2016Германия - БундеслигаТур 30Ганновер-962 : 0Боруссия М
21.11.2015Германия - БундеслигаТур 13Боруссия М2 : 1Ганновер-96
15.03.2015Германия - БундеслигаТур 25Боруссия М2 : 0Ганновер-96
18.10.2014Германия - БундеслигаТур 8Ганновер-960 : 3Боруссия М
01.02.2014Германия - БундеслигаТур 19Ганновер-963 : 1Боруссия М
17.08.2013Германия - БундеслигаТур 2Боруссия М3 : 0Ганновер-96

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