Ганновер-96 - Боруссия М 19 Января прямая трансляция
Стадион: HDI-Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
19 января 2022, среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Боруссия М, которое состоится 19 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: HDI-Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|25.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 1
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 1
|15.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|21.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|15.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|18.10.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 3
|01.02.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|17.08.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 0