Герта - Унион 19 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Унион, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Урс Фишер
История личных встреч
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 0
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|04.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1
|22.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|4 : 0
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0