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Герта - Унион 19 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Герта Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Унион, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Унион
Берлин
Главные тренеры
ТурцияТайфун Коркут
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
20.11.2021Германия - БундеслигаТур 12Унион2 : 0Герта
04.04.2021Германия - БундеслигаТур 27Унион1 : 1Герта
04.12.2020Германия - БундеслигаТур 10Герта3 : 1Унион
22.05.2020Германия - БундеслигаТур 27Герта4 : 0Унион
02.11.2019Германия - БундеслигаТур 10Унион1 : 0Герта

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