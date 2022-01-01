Хоффенхайм - Фрайбург 19 Января прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 3
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 4
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 1
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|01.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 2
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1