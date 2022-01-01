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Хоффенхайм - Фрайбург 19 Января прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Хоффенхайм Фрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
11.12.2021Германия - БундеслигаТур 15Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
24.04.2021Германия - БундеслигаТур 31Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
02.01.2021Германия - БундеслигаТур 14Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
08.02.2020Германия - БундеслигаТур 21Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
15.09.2019Германия - БундеслигаТур 4Хоффенхайм0 : 3Фрайбург
26.01.2019Германия - БундеслигаТур 19Фрайбург2 : 4Хоффенхайм
01.09.2018Германия - БундеслигаТур 2Хоффенхайм3 : 1Фрайбург
24.02.2018Германия - БундеслигаТур 24Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
01.10.2017Германия - БундеслигаТур 7Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
11.03.2017Германия - БундеслигаТур 24Фрайбург1 : 1Хоффенхайм

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