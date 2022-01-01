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Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 20.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
20 января 2022, четверг. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
СШАРик Карлайл
История личных встреч
25.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 124 ОТЛос-Анджелес Лейкерс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс115 : 122Лос-Анджелес Лейкерс
13.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс105 : 100Индиана Пэйсерс
09.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 111Лос-Анджелес Лейкерс
18.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 102Лос-Анджелес Лейкерс
06.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс136 : 94Лос-Анджелес Лейкерс
30.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс104 : 96Индиана Пэйсерс
20.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс110 : 100Лос-Анджелес Лейкерс
20.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс99 : 86Индиана Пэйсерс
21.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс108 : 96Индиана Пэйсерс

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