Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 20.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
20 января 2022, четверг. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 20 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
|Рик Карлайл
История личных встреч
|25.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 124 ОТ
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 122
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 100
|09.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111
|18.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 102
|06.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 94
|30.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 96
|20.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 100
|20.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 86
|21.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 96