Хетафе - Гранада 20 Января прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
20 января 2022, четверг. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Гранада, которое состоится 20 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|28.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|23.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|25.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|12.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|31.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|23.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
|30.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2
|03.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|15.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 3