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Хетафе - Гранада 20 Января прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
20 января 2022, четверг. 21:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Хетафе Гранада

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Гранада, которое состоится 20 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Гранада
Гранада
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
История личных встреч
28.10.2021Испания - ПримераТур 11Гранада1 : 1Хетафе
23.05.2021Испания - ПримераТур 38Гранада0 : 0Хетафе
25.10.2020Испания - ПримераТур 7Хетафе0 : 1Гранада
12.06.2020Испания - ПримераТур 28Гранада2 : 1Хетафе
31.10.2019Испания - ПримераТур 11Хетафе3 : 1Гранада
23.01.2016Испания - ПримераТур 21Гранада3 : 2Хетафе
30.08.2015Испания - ПримераТур 2Хетафе1 : 2Гранада
03.05.2015Испания - ПримераТур 35Хетафе1 : 2Гранада
21.12.2014Испания - ПримераТур 16Гранада1 : 1Хетафе
15.03.2014Испания - ПримераТур 28Хетафе3 : 3Гранада

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