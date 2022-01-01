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Эльче - Реал Мадрид 20 Января прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
20 января 2022, четверг. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Эльче Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 20 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
30.10.2021Испания - ПримераТур 12Эльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021Испания - ПримераТур 27Реал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020Испания - ПримераТур 16Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015Испания - ПримераТур 24Эльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014Испания - ПримераТур 5Реал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014Испания - ПримераТур 25Реал Мадрид3 : 0Эльче
26.09.2013Испания - ПримераТур 6Эльче1 : 2Реал Мадрид

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