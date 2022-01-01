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Даллас Маверикс - Финикс Санз прямая трансляция 21.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Финикс Санз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
20.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз112 : 104Даллас Маверикс
18.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз105 : 98Даллас Маверикс
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс108 : 109Финикс Санз
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс105 : 111Финикс Санз
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз106 : 102Даллас Маверикс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз128 : 102Даллас Маверикс
03.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз117 : 115Даллас Маверикс
29.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс104 : 133Финикс Санз
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз113 : 120Даллас Маверикс
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс120 : 109Финикс Санз

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