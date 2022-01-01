Даллас Маверикс - Финикс Санз прямая трансляция 21.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Финикс Санз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Монти Уильямс
История личных встреч
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 104
|18.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 98
|02.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 109
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 111
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 102
|03.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 115
|29.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 133
|30.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 120
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 109