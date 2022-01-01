Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 21.01.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
|Том Тибодо
История личных встреч
|31.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 123
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 112
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 116
|11.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 123
|24.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 109
|17.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|14.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123 ОТ
|31.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 105
|10.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 110
|31.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 92