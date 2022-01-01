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Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 21.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Нью-Орлеан Пеликанс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
История личных встреч
31.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс117 : 123Нью-Йорк Никс
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс122 : 112Нью-Орлеан Пеликанс
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс106 : 116Нью-Йорк Никс
11.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс111 : 123Нью-Орлеан Пеликанс
24.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс114 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
17.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс129 : 124Нью-Йорк Никс
14.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс118 : 123 ОТНью-Орлеан Пеликанс
31.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс103 : 105Нью-Йорк Никс
10.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс96 : 110Нью-Орлеан Пеликанс
31.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 92Нью-Йорк Никс

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