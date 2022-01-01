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Баффало Сэйбрз - Даллас Старз 21 Января прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Даллас Старз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Баффало Сэйбрз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0Даллас Старз
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 2Даллас Старз
31.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Баффало Сэйбрз
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 7Даллас Старз
05.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Баффало Сэйбрз
27.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Баффало Сэйбрз
16.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 1Даллас Старз
22.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 0Баффало Сэйбрз
18.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Даллас Старз

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