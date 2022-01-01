Баффало Сэйбрз - Даллас Старз 21 Января прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Даллас Старз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Рик Боунесс
История личных встреч
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|20.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|05.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3