Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 21 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|31.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|18.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|07.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.05.2017
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|3 : 2 ОТ