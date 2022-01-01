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Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 21 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 21 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 3Питтсбург Пингвинз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Оттава Сенаторз
31.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Оттава Сенаторз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3Оттава Сенаторз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
18.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 4Питтсбург Пингвинз
07.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Оттава Сенаторз
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Оттава Сенаторз
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Питтсбург Пингвинз
26.05.2017 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТОттава Сенаторз

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