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Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс 21 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
21 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 21 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4Нэшвилл Предаторз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Нэшвилл Предаторз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2Виннипег Джетс
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Нэшвилл Предаторз
02.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Нэшвилл Предаторз
18.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 5Виннипег Джетс
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0Виннипег Джетс
11.05.2018 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Нэшвилл Предаторз1 : 5Виннипег Джетс
08.05.2018 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Виннипег Джетс0 : 4Нэшвилл Предаторз

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