Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 21 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
21 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз, которое состоится 21 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|23.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2