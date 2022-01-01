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Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 21 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
21 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз, которое состоится 21 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаДэйв Типпетт
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Флорида Пантерз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 БФлорида Пантерз
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
13.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 7Флорида Пантерз
23.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
19.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
19.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
11.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 2Флорида Пантерз

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