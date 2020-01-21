Эспаньол - Бетис 21 Января прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Бетис, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|25.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|29.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1
|16.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 0
|30.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|31.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 1