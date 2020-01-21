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Эспаньол - Бетис 21 Января прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Эспаньол Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Бетис, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Эспаньол
25.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Бетис1 : 0Эспаньол
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Эспаньол2 : 2Бетис
29.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 1Эспаньол
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Бетис3 : 1 ДВЭспаньол
24.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Эспаньол1 : 1Бетис
16.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Эспаньол1 : 3Бетис
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Бетис3 : 0Эспаньол
30.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Эспаньол1 : 0Бетис
31.03.2017 Испания - Примера Тур 29 Эспаньол2 : 1Бетис

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