Верона - Болонья 21 Января прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 января 2022, пятница. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маттео Гарильо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|20.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 3
|01.12.2016
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|04.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|07.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2