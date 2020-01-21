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Верона - Болонья 21 Января прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 января 2022, пятница. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маттео Гарильо (Италия);
Верона Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 21 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
13.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 1Верона
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 1Болонья
15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Болонья2 : 0Верона
20.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Верона2 : 3Болонья
01.12.2016 Кубок Италии 4-й раунд Болонья4 : 0Верона
04.04.2016 Италия - Серия А Тур 31 Болонья0 : 1Верона
07.11.2015 Италия - Серия А Тур 12 Верона0 : 2Болонья

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