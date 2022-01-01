Лион - Сент-Этьен 21 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Сент-Этьен, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Петер Бош
|Паскаль Дюпра
История личных встреч
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 5
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 2
|23.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 5
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0