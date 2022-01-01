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Лион - Сент-Этьен 21 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
Лион Сент-Этьен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Сент-Этьен, которое состоится 21 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Франция Паскаль Дюпра
История личных встреч
03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Сент-Этьен1 : 1Лион
24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Сент-Этьен0 : 5Лион
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Лион2 : 1Сент-Этьен
01.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Лион2 : 0Сент-Этьен
06.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Сент-Этьен1 : 0Лион
20.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Сент-Этьен1 : 2Лион
23.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Лион1 : 0Сент-Этьен
25.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Лион1 : 1Сент-Этьен
05.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен0 : 5Лион
05.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Сент-Этьен2 : 0Лион

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