Эвертон - Астон Вилла 22 Января прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
22 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Астон Вилла, которое состоится 22 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Данкан Фергюсон
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|23.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 0
|02.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 2
|18.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 0
|01.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1