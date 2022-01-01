Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 22 Января прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|5 : 2
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 1
|20.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|0 : 2
|25.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0