Хоффенхайм - Боруссия Д 22 Января прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Марко Розе
История личных встреч
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|20.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|06.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1