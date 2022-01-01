Гройтер Фюрт - Майнц 22 Января прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Майнц, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Бо Свенссон
История личных встреч
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1
|26.01.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 3
|31.08.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 1