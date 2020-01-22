Байер - Аугсбург 22 Января прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
22 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Аугсбург, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 4
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 3
|26.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|17.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 3